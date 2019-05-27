16:55 | Футбол — РПЛ

ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса

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ЦСКА расстался с нападающим Абелем Эрнандесом. Как информирует пресс-служба красно-синих, армейский клуб и уругвайский нападающий расторгли контракт по обоюдному согласию.

В сезоне-2018/19 28-летний футболист, ставший первым уругвайским игроком в истории клуба, сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три гола.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-rasstalsya-s-abelem-ernandesom/

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