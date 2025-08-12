Кахигао опроверг слухи об уходе из «Спартака»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем в московском клубе.
— Вы останетесь в «Спартаке»?
— Конечно.
Ранее стало известно, что 55-летний испанец может покинуть красно-белых в случае прихода в клуб бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна.
Кахигао занимает пост спортивного директора «Спартака» с января 2025 года.
Новости