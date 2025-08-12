Футбол
12 августа, 19:59

Кахигао опроверг слухи об уходе из «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Франсис Кахигао.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем в московском клубе.

— Вы останетесь в «Спартаке»?

— Конечно.

Ранее стало известно, что 55-летний испанец может покинуть красно-белых в случае прихода в клуб бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна.

Кахигао занимает пост спортивного директора «Спартака» с января 2025 года.

