ЦСКА назвал цены на абонементы на сезон-2019/2020

ЦСКА опубликовал абонементную программу на следующий сезон. Продажи начнутся с 10 июня.
Продление для владельцев абонементов минувшего сезона начнется со следующей среды. Свободная продажа стартует 24 июня. Минимальная стоимость абонемента составляет 7000 рублей, максимальная – 256 тысяч рублей.
По итогам минувшего сезона ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России.
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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/prodazha-abonementov-na-sezon201920-startuet-10-iyunya/
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