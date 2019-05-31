ЦСКА назвал цены на абонементы на сезон-2019/2020

ЦСКА опубликовал абонементную программу на следующий сезон. Продажи начнутся с 10 июня.

Продление для владельцев абонементов минувшего сезона начнется со следующей среды. Свободная продажа стартует 24 июня. Минимальная стоимость абонемента составляет 7000 рублей, максимальная – 256 тысяч рублей.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России.

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