17:15 | Футбол — РПЛ

ЦСКА назвал цены на абонементы на сезон-2019/2020

2
Обсудить

ЦСКА опубликовал абонементную программу на следующий сезон. Продажи начнутся с 10 июня.

Продление для владельцев абонементов минувшего сезона начнется со следующей среды. Свободная продажа стартует 24 июня. Минимальная стоимость абонемента составляет 7000 рублей, максимальная – 256 тысяч рублей.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/prodazha-abonementov-na-sezon201920-startuet-10-iyunya/

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ