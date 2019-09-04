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ЦСКА напомнил про день рождения Перхуна

17:50
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Экс-голкипер ЦСКА Сергей Перхун сегодня мог бы отпраздновать 42-летие.

Красно-синие напомнили про день рождения спортсмена, отметив любовь болельщиков к Перхуну.

18 августа 2001 года в игре против «Анжи» в Махачкале во время выхода за пределы штрафной площадки Перхун столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Из-за тяжелой травмы головы Перхун через несколько дней скончался в больнице.

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