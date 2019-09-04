ЦСКА напомнил про день рождения Перхуна
17:50
Экс-голкипер ЦСКА Сергей Перхун сегодня мог бы отпраздновать 42-летие.
Красно-синие напомнили про день рождения спортсмена, отметив любовь болельщиков к Перхуну.
18 августа 2001 года в игре против «Анжи» в Махачкале во время выхода за пределы штрафной площадки Перхун столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Из-за тяжелой травмы головы Перхун через несколько дней скончался в больнице.
Сегодня Сергею Перхуну исполнилось бы 42 года ? Он провел в составе красно-синиих лишь 13 матчей (6 из которых отыграл на ноль), но даже за столь непродолжительное время успел стать одним из лидеров команды, а болельщики армейцев сразу же полюбили молодого, талантливого и улыбчивого голкипера. ? #историяЦСКА