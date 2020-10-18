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ЦСКА — «Динамо»: Моро забил первый гол за бело-голубых

17:50
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Полузащитник «Динамо» Никола Моро забил первый гол в составе московской команды. Он отличился в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 1:2.

ЦСКА — Динамо

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