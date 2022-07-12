ЦСКА был заинтересован в приобретении Нобоа прошлым летом

ЦСКА был заинтересован в приобретении полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа прошлым летом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб рассматривал возможность перехода эквадорского хавбека. ЦСКА вел переговоры с Нобоа, но затем отказался от приобретения игрока.

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне РФС признал Нобоа лучшим футболистом России. В прошлом сезоне полузащитник провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.