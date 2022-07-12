ЦСКА был заинтересован в приобретении Нобоа прошлым летом
ЦСКА был заинтересован в приобретении полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа прошлым летом, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, московский клуб рассматривал возможность перехода эквадорского хавбека. ЦСКА вел переговоры с Нобоа, но затем отказался от приобретения игрока.
Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне РФС признал Нобоа лучшим футболистом России. В прошлом сезоне полузащитник провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.
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|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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