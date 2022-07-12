Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:57

ЦСКА был заинтересован в приобретении Нобоа прошлым летом

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

ЦСКА был заинтересован в приобретении полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа прошлым летом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб рассматривал возможность перехода эквадорского хавбека. ЦСКА вел переговоры с Нобоа, но затем отказался от приобретения игрока.

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне РФС признал Нобоа лучшим футболистом России. В прошлом сезоне полузащитник провел 29 матчей за сочинцев, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-interesovalsya-kristianom-noboa-proshlym-letom-1310345/
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно выбрать электросамокат
За что «Питтсбург» выкидывает Малкина на улицу. С Джино «пингвины» брали три Кубка Стэнли, а теперь он слишком стар и болен
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Молодой полузащитник ЦСКА перешел в «Аланию»
Агент рассказал, когда бразильские новички присоединятся к «Зениту»
Осинькин поблагодарил губернатора Самарской области за внимание к «Крыльям Советов»
Губернатор Самарской области посетил базу «Крыльев Советов»
Федун назвал глупыми слухами новость о том, что Матыцын станет новым руководителем «Спартака»
Вице-президент «Лукойла» Матыцын может стать руководителем «Спартака», Федун сохранит место в совете директоров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент рассказал, когда бразильские новички присоединятся к «Зениту»

Молодой полузащитник ЦСКА перешел в «Аланию»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости