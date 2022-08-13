Мацуев: «Сейчас у «Спартака» прекрасный шанс доказать, что резвый старт не был случайностью»

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ красно-белых с «Сочи».

«Я, как болельщик «Спартака», ожидаю всегда победу от команды. Тем более после такого удачного старта мы должны идти дальше, подтверждать тот темп, который мы набрали и доказывать всем, что это не удача, стечение обстоятельств или слабые соперники. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, мы и ЦСКА вернем интригу чемпионата, судьба которого была предрешена после Суперкубка. Очень надеюсь на свою команду, буду поддерживать.

Матч будет чрезвычайно сложным, потому что понимаем, что «Сочи» — принципиальный соперник сегодня. С ним всегда тяжело игралось и не только в Сочи, но и в Москве. Сейчас прекрасный шанс доказать, что наш резвый старт не был случайностью. Болельщикам «Спартака» надо сплотиться, поддерживать команду, а не быть на небесах. Уже чуть ли не в чемпионы записали команду после 4-х туров. Но игра, которую показывал «Спартак», радует глаз", — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев отметил проблему с реализацией у «Спартака» в матче против «Урала».

«Хочется, чтобы кружева, которые мы плетем во время матчей, продолжались и дальше. Хотелось бы только пожелать команде реализации. Потому что-то количество моментов, которое мы не использовали в Екатеринбурге, не дело. Счет должен был быть совсем другой. Может, мы придираемся к каким-то мелочам, но из них складывается результат. Другие команды могут не простить. Когда Соболев, например, не попал в пустые ворота, у Промеса тоже были моменты. Надеемся, что мы продолжим наше поступательное движение на верх и это не какой-то всплеск, а тенденция и выстраивание игры Абаскаля», — добавил Мацуев.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдет 14 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск). «Спартак» набрал 10 очков в четырех турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, «Сочи» — третий (9 очков).