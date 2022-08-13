Мацуев: «Сейчас у «Спартака» прекрасный шанс доказать, что резвый старт не был случайностью»
Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ красно-белых с «Сочи».
«Я, как болельщик «Спартака», ожидаю всегда победу от команды. Тем более после такого удачного старта мы должны идти дальше, подтверждать тот темп, который мы набрали и доказывать всем, что это не удача, стечение обстоятельств или слабые соперники. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, мы и ЦСКА вернем интригу чемпионата, судьба которого была предрешена после Суперкубка. Очень надеюсь на свою команду, буду поддерживать.
Матч будет чрезвычайно сложным, потому что понимаем, что «Сочи» — принципиальный соперник сегодня. С ним всегда тяжело игралось и не только в Сочи, но и в Москве. Сейчас прекрасный шанс доказать, что наш резвый старт не был случайностью. Болельщикам «Спартака» надо сплотиться, поддерживать команду, а не быть на небесах. Уже чуть ли не в чемпионы записали команду после 4-х туров. Но игра, которую показывал «Спартак», радует глаз", — сказал Мацуев «СЭ».
Также Мацуев отметил проблему с реализацией у «Спартака» в матче против «Урала».
«Хочется, чтобы кружева, которые мы плетем во время матчей, продолжались и дальше. Хотелось бы только пожелать команде реализации. Потому что-то количество моментов, которое мы не использовали в Екатеринбурге, не дело. Счет должен был быть совсем другой. Может, мы придираемся к каким-то мелочам, но из них складывается результат. Другие команды могут не простить. Когда Соболев, например, не попал в пустые ворота, у Промеса тоже были моменты. Надеемся, что мы продолжим наше поступательное движение на верх и это не какой-то всплеск, а тенденция и выстраивание игры Абаскаля», — добавил Мацуев.
Матч «Спартак» — «Сочи» пройдет 14 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск). «Спартак» набрал 10 очков в четырех турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, «Сочи» — третий (9 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0