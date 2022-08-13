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Сегодня, 11:32

Мацуев: «Сейчас у «Спартака» прекрасный шанс доказать, что резвый старт не был случайностью»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ красно-белых с «Сочи».

«Я, как болельщик «Спартака», ожидаю всегда победу от команды. Тем более после такого удачного старта мы должны идти дальше, подтверждать тот темп, который мы набрали и доказывать всем, что это не удача, стечение обстоятельств или слабые соперники. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, мы и ЦСКА вернем интригу чемпионата, судьба которого была предрешена после Суперкубка. Очень надеюсь на свою команду, буду поддерживать.

Матч будет чрезвычайно сложным, потому что понимаем, что «Сочи» — принципиальный соперник сегодня. С ним всегда тяжело игралось и не только в Сочи, но и в Москве. Сейчас прекрасный шанс доказать, что наш резвый старт не был случайностью. Болельщикам «Спартака» надо сплотиться, поддерживать команду, а не быть на небесах. Уже чуть ли не в чемпионы записали команду после 4-х туров. Но игра, которую показывал «Спартак», радует глаз", — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев отметил проблему с реализацией у «Спартака» в матче против «Урала».

«Хочется, чтобы кружева, которые мы плетем во время матчей, продолжались и дальше. Хотелось бы только пожелать команде реализации. Потому что-то количество моментов, которое мы не использовали в Екатеринбурге, не дело. Счет должен был быть совсем другой. Может, мы придираемся к каким-то мелочам, но из них складывается результат. Другие команды могут не простить. Когда Соболев, например, не попал в пустые ворота, у Промеса тоже были моменты. Надеемся, что мы продолжим наше поступательное движение на верх и это не какой-то всплеск, а тенденция и выстраивание игры Абаскаля», — добавил Мацуев.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдет 14 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск). «Спартак» набрал 10 очков в четырех турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, «Сочи» — третий (9 очков).

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ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Ростов

 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
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Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
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