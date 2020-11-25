«Академия имени Коноплева» продлила серию без побед в молодежном первенстве до 11 матчей

ЦСКА на выезде обыграл «Академию имени Коноплева» в матче 11-го тура молодежного первенства — 2:1.

Для команды из Самарской области это поражение стало девятым в сезоне. Команда не смогла выиграть ни в одном из 11 матчей сезона-2020/21.

В параллельной встрече «Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью — 1:1.

Молодежные команды

11-й тур

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «ЦСКА — мол.» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Яковлев, 39 (0:1). Кондратюк, 53 (1:1). Пряхин, 89 (1:2).

Удаление: Шевцов (Академия им. Коноплева), 15.

Судья: Родионов (Чехов).

25 ноября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

«Рубин — мол.» (Казань) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Стрельчук, 48 (1:0). Касимов, 73 (1:1).

Судья: Таран (Архангельск).

25 ноября. Казань. Стадион «Рубин».