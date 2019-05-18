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ЦСКА – "Ахмат": за что назначен пенальти в ворота гостей?

Матч ЦСКА - "Ахмат". Матч ЦСКА - "Ахмат".
Матч ЦСКА - "Ахмат".
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На 63-й минуте матча 29-го тура чемпионата России ЦСКА"Ахмат" (1:0) арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота команды из Грозного, выполнив который, нападающий Федор Чалов забил победный гол. Правильно ли поступил судья, наказав защитника Заурбека Плиева 11-метровым ударом?

На видеоповторе видно, что контакт левой ноги защитника "Ахмата" с левым голеностопом нападающего ЦСКА, который грамотно "подставился", действительно был. Считать это фолом? Основания для такого вердикта дал сам Плиев, сыгравший неаккуратно.

Но среди судейских экспертов есть и те, кто считает, что Чалов, зарабатывая пенальти, скорее, упал сам. (Александр Бобров)

ЦСКА - Ахмат

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