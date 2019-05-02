Футбольная лаборатория Международного центра по изучению спорта (CIES Football Observatory) обновила свой демографический атлас. В исследовании учитываются матчи, сыгранные до 1 мая, в высших дивизионах 31 страны Европы сезона-2018/19 и сезона-2019.

ЦСКА (девятое место), "Ахмат" (13-е) и "Локомотив" (17) входят в двадцатку самых стабильных команд Европы – по постоянности состава (среднее количество сезонов, проведенных футболистами в первой команде).

В первой десятке: "Реал" (5,41), "Барселона" (5,21), "Бавария" (4,95), "Шахтер" (4,13), "Атлетико" (3,99), "Манчестер Юнайтед" (3,98), "Атлетик" (3,93), "Тоттенхэм" (3,91), ЦСКА (3,84) и австрийский "Маттерсбург" (3,82).

Самые стабильные по составу команды РПЛ (среднее количество сезонов, проведенных футболистами в первой команде)

ЦСКА – 3,84

Ахмат – 3,79

Локомотив – 3,49

Динамо – 2,72

Краснодар – 2,56

Спартак – 2,56

Уфа – 2,45

Оренбург – 2,13

Урал – 1,76

Ростов – 1,74

Арсенал – 1,63

Зенит – 1,59

Крылья Советов – 1,27

Рубин – 1,12

Енисей – 0,87

Анжи – 0,49

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