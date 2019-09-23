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Цорн снял лайк с поста с критикой Кононова

18:46
Томас Цорн.
Томас Цорн.
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Гендиректор «Спартака» Томас Цорн снял лайк под постом, в котором содержится шутка про главного тренера команды Олега Кононова. К видео с мотивационной речью Кононова пользователь simakovyury написал комментарий: «Кличко нервно курит в сторонке».

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко славится несколькими неудачными и нелепыми выражениями.

Ранее полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на лайк Цорна.

«Спартак» под руководством Кононова в нынешнем сезоне вылетел из Лиги Европы, а в чемпионате России занимает девятое место с 14 очками.

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