Цорн лайкнул комментарий с критикой Кононова.

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн поставил лайк комментарию в Instagram с критикой главного тренера Олега Кононова. К видео с мотивационной речью Кононова пользователь simakovyury написал комментарий: «Кличко нервно курит в сторонке».

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко славится несколькими неудачными и нелепыми выражениями, поэтому комментарий, очевидно, носит ироничный характер. При этом к сообщению добавлены эмодзи «фэйспалм», «скорая помощь» и «сирена».

Цорну же понравился данный комментарий.

«Спартак» под руководством Кононова в нынешнем сезоне вылетел из Лиги Европы, а в чемпионате России занимает девятое место с 14 очками.