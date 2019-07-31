Цорн прокомментировал трансферы "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал трансферы красно-белых. Об этом сообщает Telegram-канал московского клуба.

В среду, 31 июля, красно-белые объявил об аренде на сезон нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.

"В "Спартак" перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в РПЛ приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для "Спартака" это еще и очень удачная сделка – мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды", – приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых.

Во вторник, 30 июля, стало известно, что полузащитник Фернанду и форвард Луиз Адриану покинут "Спартак". Хавбек продолжит карьеру в китайском "Бэйцзин Гоань", нападающий – в "Палмейрас".

"Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведенные в "Спартаке". С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь. Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих игроков. В случае с Фернанду обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться – слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку. Для "Спартака" это тоже историческая сделка – она вошла в тройку по объему вырученных денег наряду с продажами Промеса и Павлюченко. Что касается Луиза Адриано, то мы пошли навстречу игроку, который хотел вернуться на родину. При этом "Спартак" значительно разгрузил зарплатную ведомость и немного заработал".

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