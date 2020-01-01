Цорн поздравил болельщиков «Спартака»
12:37
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поздравил болельщиков клуба с Новым годом.
— Дорогие красно-белые болельщики, от лица футбольного клуба «Спартак» хочу вас поздравить с наступающими праздниками, — сказал Цорн в видеообращении в Twitter. — Впереди 12 месяцев, в течение которых обязательно должны исполниться все ваши мечты и пожелания. Пусть новые 366 дней помогут вам реализовать все намеченные планы и покорить все желанные высоты.
Ярких побед, успехов, удач в наступающем 2020 году. До встречи на «Открытие Арене».
? Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поздравляет всех красно-белых болельщиков с наступающим Новым годом ?#Спартак #НовыйГод #Силавединстве pic.twitter.com/o2nNunNMOS— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 31, 2019
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