Цорн поздравил болельщиков «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поздравил болельщиков клуба с Новым годом.

— Дорогие красно-белые болельщики, от лица футбольного клуба «Спартак» хочу вас поздравить с наступающими праздниками, — сказал Цорн в видеообращении в Twitter. — Впереди 12 месяцев, в течение которых обязательно должны исполниться все ваши мечты и пожелания. Пусть новые 366 дней помогут вам реализовать все намеченные планы и покорить все желанные высоты.

Ярких побед, успехов, удач в наступающем 2020 году. До встречи на «Открытие Арене».