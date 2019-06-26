Цорн назвал трансферный бюджет "Спартака". Сумма - меньше 8 миллионов евро

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" сообщил, каким является трансферный бюджет клуба.
– У "Спартака" была позиция по селекции – никого не берете до тех пор, пока кто-то не будет продан?
– Нет. У нас сформирован трансферный бюджет, который пока не превышен. Он небольшой, потому что в предыдущем сезоне не достигли цели – попадания в Лигу чемпионов. Новый бюджет не сформировался. Остался старый, который принят до моего прихода.
– Это около 8 миллионов евро?
– Чуть меньше. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/pervoe-intervyu-novogo-generalnogo-direktora-spartaka-tomas-corn-o-zadachah-transferah-i-novoy-filosofii-kluba-1559273/
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