Цорн назвал трансферный бюджет "Спартака". Сумма - меньше 8 миллионов евро

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" сообщил, каким является трансферный бюджет клуба.

– У "Спартака" была позиция по селекции – никого не берете до тех пор, пока кто-то не будет продан?

– Нет. У нас сформирован трансферный бюджет, который пока не превышен. Он небольшой, потому что в предыдущем сезоне не достигли цели – попадания в Лигу чемпионов. Новый бюджет не сформировался. Остался старый, который принят до моего прихода.

– Это около 8 миллионов евро?

– Чуть меньше. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.