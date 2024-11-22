«Рубин» и «Акрон» сыграют в 16-м туре РПЛ в пятницу, 22 ноября, на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Казани показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 18.50 мск.

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После 15 туров «Рубин» с 19 очками расположился на седьмом месте в таблице премьер-лиги, «Акрон» с 16 очками идет девятым.

Соперники сыграли между собой 5 раз во всех турнирах. Четыре матча закончились в пользу казанцев и еще один — вничью: у рубиновцев — две победы в Кубке России (1:0, 4:0), победа в РПЛ (2:1), победа и ничья в первой лиге (3:2, 0:0).