РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Что за поколение пошло?» Кокорин отреагировал на шутку Соболева

19:23
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Форвард «Сочи» Александр Кокорин в прямом эфире своего Instagram отреагировал на шутку форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Соболев — топ. Мой напарник по CS:GO. Что значит зуб (празднование гола Кокорина)? Спросите у него, пусть он улыбнется, и вы поймете. Соболь, ты намекаешь, что я некрасивый и мне надо в темноте сидеть. Что за поколение пошло? Как к старикам относятся (смеется), — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир