Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался относительно завтрашнего заседания УЕФА и РПЛ, где будет принято решение о продолжении чемпионата России на фоне вспышки коронавируса.

— Давайте подождем аргументов УЕФА, мы же одни не можем сами с собой играть. Примут коллективное решение с учетом рекомендаций. Естественно, мы подчинимся. Мы же не можем поступить так: что 15 команд подчиниться, а «Оренбург» будет против. Сейчас предполагать сложно, давайте дождемся решения. Так что говорить не о чем. Непонятно, какое решение примет УЕФА, РПЛ. Не все так просто. У футболистов контракты до конца мая — много организационных вопросов. Так что решение примут взвешенное.

— Нет опасения, что итоги чемпионата могут быть зафиксированы в нынешнем виде?

— Не хочу даже гадать на этот счет. Все может быть. Могут остановить, перенести, зафиксировать нынешние результаты. Мы не знаем реальной картины с коронавирусом. Зачем подвергать себя опасности? Так что ждем взвешенного решения. (Дмитрий Зимин)