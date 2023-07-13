Чистяков: «Соперники в эту предсезонку уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отметил, что в эту предсезонку соперники по товарищеским матчам уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы.
— Хорошо себя чувствую, — цитируют «Известия» Чистякова. — Набираю через тренировки и игры кондиции. Тем более через такие игры, как на Кубке PARI Премьер. Мы уже не первую неделю тренируемся, поэтому проходит состояние первых дней сборов, когда ноги болят — такого сейчас уже нет. Дышится легче — и на тренировках, и в матчах. В общем, двигаемся в правильном направлении.
— Уровень соперников в эту предсезонку впечатляет?
— Конечно, впечатляет. Хороший турнир, хорошие соперники — уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы. Приятно с такими командами играть. Да еще и дома при наших болельщиках. Поэтому все супер.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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