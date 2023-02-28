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Сегодня, 18:26

Червиченко считает, что «Спартак» истреплет все нервы «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о перспективах красно-белых в весенней части чемпионата.

«Спартак» выглядит очень прилично. Команда может и не прорваться на первую строчку таблицы, но нервы «Зениту» точно истреплет. Самое приятное — большое количество россиян в стартовом составе, причем все по праву. Хоть кто-то разглядел потенциал в наших и понял, что они точно не хуже иностранцев. Кроме того, на мой взгляд, Абаскаль видит перспективу и понимает, что иностранцев будет все меньше. Кроме того, он явно не повязан ни в каких схемах при покупке иностранцев. Какие шансы у «Спартака» на золото в РПЛ? Самое главное — то, что есть спокойствие внутри. Абаскаль смог из команды сделать коллектив, где нет распрей и разногласий, в том числе из-за зарплат. Молодые, на мой взгляд, поняли, что им дан шанс и за него надо хвататься, что не будет приоритета для иностранцев», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-spartak-mozhet-i-ne-prorvat-sya-na-pervuyu-strochku-no-vse-nervy-zenitu-istreplet/
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Андрей Червиченко
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

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