Чернышев: «Пришла пора сменить Йокановича, так как у «Динамо» нет хороших результатов этой весной»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на уход из «Динамо» главного тренера Славиши Йокановича.

«Пришла пора сменить Йокановича, так как у «Динамо» нет хороших результатов этой весной. Вылетели из Кубка России, идут в середине турнирной таблицы в РПЛ. Ставки изначально были высоки, клуб празднует столетний юбилей. Болельщики ждали положительных эмоций, других результатов. В «Динамо» перестали прогрессировать футболисты, а ведь раньше на них был большой спрос в Европе. Сейчас надо что-то поменять», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» располагается на седьмом месте, набрав в 27 матчах 42 очка.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.