Ари признался, что мечтает стать спортивным директором «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Ари ответил на вопрос о том, согласился бы он занять пост спортивного директора «Спартака».

С декабря 2024 по август 2025 года он занимал аналогичную должность в «Торпедо».

«Это моя мечта. Это был бы отличный вариант», — приводит Sport24 слова Ари.

Ари выступал в РПЛ за «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». 4 сентября стало известно, что он присоединился к медийной команде «Броук Бойз», за которую сыграет в FONBET Кубке России. За сборную России Ари провел два матча.