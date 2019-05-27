Черевченко продлил контракт с "Арсеналом" до 2020 года

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко и его помощники продолжат работу в команде, информирует официальный сайт туляков. Клуб подписал новые соглашения с тренерским штабом команды до июня 2020 года.

В штаб Черевченко входят старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.

Черевченко возглавил "Арсенал" в ноябре 2018 года. По итогам сезона "оружейники" показали лучший результат в истории команды, заняв шестое место в РПЛ.

"Арсенал" впервые получил путевку в Лигу Европы, туляки вступят в борьбу со 2-го квалификационного раунда.

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