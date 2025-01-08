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Сегодня, 18:17

Черчесов сообщил, когда вернется в строй защитник «Зенита» Алип

Георгий Кудинов
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Нуралы Алип.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как сообщил «СЭ» главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, защитник «Зенита» Нуралы Алип близок к возвращению в строй.

«Один из лидеров нашей сборной близок к возвращению в строй после травмы, полученной в конце прошлого года. Алип — большой профессионал, он дисциплинирован и умеет работать индивидуально. Мы с ним общались и до Нового года, и уже после. Сейчас Алип находится в Алматы. Скоро он отправится на первый сбор «Зенита». Мы все надеемся, что к концу месяца наш защитник начнет работать в общей группе «Зенита», — сказал Черчесов «СЭ».

24-летний защитник получил травму в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3). Сообщалось, что он подвернул стопу.

Нуралы Алип
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
ФК Зенит
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
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