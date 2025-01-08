Источник: «Спартак» и «Баия» договорились о переходе Жозе, форвард подпишет контракт на три года

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе в ближайшее время станет игроком «Баии», утверждает UOL.

По данным источника клубы согласовали основные детали сделки. Форвард подпишет с бразильским клубом контракт на три года.

33-летний Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт.

В этом сезоне бразильский форвард сыграл в 13 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.