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Черчесов сменит Кононова в «Спартаке»? Отвечает Цорн

15 августа 2019, 11:57
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Гендиректор «Спартака» Томас Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава» опроверг информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сменит Олега Кононова на посту рулевого красно-белых.

— Какой кредит доверия у Кононова? Если вы не пройдете «Тун»...

— Думаю, «Тун» — это не показатель. Да и мы должны его пройти.

— Это правда, что вы получили работу в «Спартаке» благодаря Черчесову, и он — следующий тренер после Кононова?

— Нет, это неправда.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Сборную России он принял летом 2016 года. На ЧМ-2018 он дошел с ней до четвертьфинала.

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