11:00 | Футбол — РПЛ

Черчесов рад, что в составе ЦСКА играет много молодых футболистов

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его ассистент Гинтарас Стауче посетили тренировку ЦСКА на сборах Австрии. 55-летний специалист доволен видеть большое количество молодых игроков в составе московской команды.

– Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Мне понравилось, все живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры, – приводит слова Черчесова пресс-служба ЦСКА.

 

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