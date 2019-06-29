Черчесов рад, что в составе ЦСКА играет много молодых футболистов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и его ассистент Гинтарас Стауче посетили тренировку ЦСКА на сборах Австрии. 55-летний специалист доволен видеть большое количество молодых игроков в составе московской команды.

– Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Мне понравилось, все живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры, – приводит слова Черчесова пресс-служба ЦСКА.

Вчерашнюю тренировку #ЦСКАвАвстрии посетил главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов.



«Много молодежи, радует, что они в команде, тренируются, изнутри и снаружи смотрят большой футбол. Мне понравилось, все живо, игроки отдавались полностью, слушали, что говорят тренеры» pic.twitter.com/QmDiR29lEt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 июня 2019 г.

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