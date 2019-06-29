Черчесов попросил Акинфеева не менять телефон. Как Игнашевича

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 28 июня побывал в расположении ЦСКА на сборах в Австрии. 55-летний специалист в интервью клубной пресс-службе красно-синих отметил, что поддерживает связь с голкипером Игорем Акинфеевым, который ранее объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Отметим, что перед чемпионатом мира-2018 бывший защитник Сергей Игнашевич завершил карьеру в сборной России. Тогда Черчесов попросил футболиста не менять номер телефона, а затем убедил Сергея вернуться в национальную команду.

– Вы общались с Виктором Михайловичем Ганчаренко, если не секрет, о чем?

– Мы постоянно общаемся и по телефону, я часто приезжал и на базу, и на стадион "Октябрь", мы пересекаемся, разговариваем. Когда один тренер видит игрока весь год, а второй неделю, первый лучше знает его как личность и понимает его состояние. Для нас важно, чтобы мы общались.



Что не получилось у ЦСКА с "Краснодаром"? Этот вопрос не ко мне. Я не знаю о том, какая задача была у команды и игроков. Не хотел бы вмешиваться в работу коллеги.

– Следующий матч в Австрии армейцы проведут со "Спартаком". Как считаете, может ли получиться дерби, или турнир полностью товарищеский?

– Судя по тому, что я сегодня видел, турнир сам по себе, подготовка сама по себе. После игры с "Краснодаром" была достаточно большая нагрузка. Не знаю, как для "Спартака", а для ЦСКА это будет подготовительный матч.

Предпосылки к увеличению числа армейских игровов в сборной России? Это вопрос не ко мне. Следующий сбор в сентябре, нас ждут ответственные матчи с Шотландией и Казахстаном. Все зависит от состояния футболистов, их готовности.

Акинфеева попросили не менять телефон? Ситуации бывают разные. Вспомните случай с Игнашевичем. Никто не знает, что будет в будущем. Наша задача – пробиться на чемпионат Европы. Сейчас в обойме: Гильерме, Шунин и Лунев. К ним вопросов нет, – сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

Станислав Черчесов: "Сказал Игнашевичу: "Номер телефона не меняй"

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