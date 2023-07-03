Чепчугов заявил, что у ЦСКА достаточно опытная атака
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов порассуждал об атакующем потенциале армейцев.
«Атакующие футболисты в ЦСКА достаточно опытные с высоким потенциалом, чтобы лидировать в списке лучших снайперов в следующем сезоне, что немаловажно для команды. Мы прекрасно понимаем, что «Зенит» в очередной раз будет считаться главным претендентом на чемпионство. Сможет ли ЦСКА навязать конкуренцию? Чемпионат — это всегда длинная дистанция, хочется пожелать не только армейцам, но и всем командам продуктивной подготовки, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Пусть победит сильнейший!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров. Второе место в РПЛ занял ЦСКА (59 очков), третье — «Спартак» (54 очка).
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0-0
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3
|Спартак
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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