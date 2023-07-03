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Чепчугов заявил, что у ЦСКА достаточно опытная атака

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов порассуждал об атакующем потенциале армейцев.

«Атакующие футболисты в ЦСКА достаточно опытные с высоким потенциалом, чтобы лидировать в списке лучших снайперов в следующем сезоне, что немаловажно для команды. Мы прекрасно понимаем, что «Зенит» в очередной раз будет считаться главным претендентом на чемпионство. Сможет ли ЦСКА навязать конкуренцию? Чемпионат — это всегда длинная дистанция, хочется пожелать не только армейцам, но и всем командам продуктивной подготовки, чтобы составить конкуренцию «Зениту». Пусть победит сильнейший!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров. Второе место в РПЛ занял ЦСКА (59 очков), третье — «Спартак» (54 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-zenit-favorit-gryadushhego-chempionata-no-u-tsska-dostatochno-opy-tnaya-ataka/
Сергей Чепчугов
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