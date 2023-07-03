Семин заявил, что «Зенит» подписывает очень качественных легионеров

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о легионерах «Зенита».

«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо — именно они в большей степени приносят клубу результат. Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой. Пока клубу и тренеру удается удачно управлять ситуацией с легионерами, поэтому в этом нет ничего плохого. «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.