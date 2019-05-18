Чемпионат России, 29-й тур: расписание и результаты матчей

Предпоследний тур чемпионата России: по его итогам могут определиться призеры и участники еврокубков.
18 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник". 14.00 (Матч Премьер).
18 мая. Москва. "ВЭБ Арена". 16.30 (Матч Премьер).
18 мая. Самара. "Самара Арена". 19.00 (Матч Премьер).
19 мая. Екатеринбург. "Екатеринбург Арена". 11.30 (Матч Премьер).
19 мая. Красноярск. Стадион "Центральный". 14.00 (Матч Премьер).
19 мая. Тула. Стадион "Арсенал". 16.30 (Матч Премьер).
19 мая. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена" 19.00 (Матч Премьер).
20 мая. Казань. "Казань Арена" 19.00 (Матч Премьер).
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости, обзоры и статистика, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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