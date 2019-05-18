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Чемпионат России, 29-й тур: расписание и результаты матчей

Матч в Туле - один из самых интересных по интриге. Фото Виталий Тимкив
Матч в Туле - один из самых интересных по интриге. Фото Виталий Тимкив
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Предпоследний тур чемпионата России: по его итогам могут определиться призеры и участники еврокубков.

Уфа – Оренбург

18 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник". 14.00 (Матч Премьер).

Уфа - Оренбург

ЦСКА – Ахмат

18 мая. Москва. "ВЭБ Арена". 16.30 (Матч Премьер).

ЦСКА - Ахмат

Крылья Советов – Спартак

18 мая. Самара. "Самара Арена". 19.00 (Матч Премьер).

Крылья Советов - Спартак

Урал – Локомотив

19 мая. Екатеринбург. "Екатеринбург Арена". 11.30 (Матч Премьер).

Урал - Локомотив

Енисей – Динамо

19 мая. Красноярск. Стадион "Центральный". 14.00 (Матч Премьер).

Енисей - Динамо

Арсенал – Краснодар

19 мая. Тула. Стадион "Арсенал". 16.30 (Матч Премьер).

Арсенал Т - Краснодар

Ростов – Зенит

19 мая. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена" 19.00 (Матч Премьер).

Ростов - Зенит

Рубин – Анжи

20 мая. Казань. "Казань Арена" 19.00 (Матч Премьер).

Рубин - Анжи

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости, обзоры и статистика, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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