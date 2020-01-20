«Спартак» в Twitter поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Александра Павленко.

— 16 лет — чемпион России, 18 лет — обладатель Кубка. С днем рождения, Александр Павленко! Сегодня бывшему полузащитнику «Спартака» исполнилось 35 лет, — говорится в сообщении.

Павленко выступал за «Спартак» с 2001 по 2010 год, забив 11 голов в 110 матчах. В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также двукратным серебряным и бронзовым призером РФПЛ.