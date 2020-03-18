«Рубин» в своем официальном Twitter поздравил полузащитника Дмитрия Тарасова с 33-летием.

Тарасов — чемпион и обладатель Кубка России в составе «Локомотива». Также выступал за «Томь», «Москву», а с 18 февраля 2020 года — за «Рубин».

Всего на его счету 287 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 17 голевых передач.