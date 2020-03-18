Чемпион и трехкратный обладатель Кубка России. Дмитрию Тарасову — 33
10:00
«Рубин» в своем официальном Twitter поздравил полузащитника Дмитрия Тарасова с 33-летием.
Тарасов — чемпион и обладатель Кубка России в составе «Локомотива». Также выступал за «Томь», «Москву», а с 18 февраля 2020 года — за «Рубин».
Всего на его счету 287 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 17 голевых передач.
Дмитрию Тарасову сегодня исполняется 33 года! ?— «Рубин» Казань (@fcrk) March 18, 2020
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С Днём рождения, Дима! ??? pic.twitter.com/Rl8uy9sHFG