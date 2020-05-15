Чельстрем сравнил свой переход в «Спартак» с приключением

Бывший полузащитник «Спартака» Ким Чельстрем рассказал о своем переезде из Францию в Россию в 2012 году.

Чельстрем перешел в «Спартак» из «Лиона» в 2012 году. Швед провел за красно-белых более 50 матчей.

«Мой отъезд в «Спартак»? В тот момент я понял, что «Лион» хочет продать меня. Это было сделано на хороших условиях. Там не было никаких проблем. Безусловно, тот момент удачно подходил, чтобы уйти из клуба после шести сезонов. Я воспринял это как новое приключение», — приводит слова Чельстрема пресс-служба «Лиона».

Ким Чельстрем завершил карьеру в конце 2017 года. Экс-футболист в составе сборной Швеции принимал участие в чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов, а также в ЧМ-2006.