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«Челси» сохраняет интерес к Захаряну

Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, английский клуб готов закрыть сделку в летнее трансферное окно, однако переговоры осложнены санкциями, наложенными на российские банки.

Отмечается, что футболист заинтересован в этом переходе и надеется на смягчение санкций. Также, по слухам, Захарян планирует сменить спортивное гражданство на армянской, однако Федерация футбола Армении опровергла данную информацию.

В летнее трансферное окно «Динамо» и «Челси» уже достигли договоренности о переходе 19-летнего игрока, однако трансфер за 12,6 миллиона евро был сорван.

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Динамо» 17 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/chelsea-fc-transfer-news-arsen-zakharyan-b1034720.html
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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14
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