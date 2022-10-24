«Челси» сохраняет интерес к Захаряну

Лондонский «Челси» сохраняет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, английский клуб готов закрыть сделку в летнее трансферное окно, однако переговоры осложнены санкциями, наложенными на российские банки.

Отмечается, что футболист заинтересован в этом переходе и надеется на смягчение санкций. Также, по слухам, Захарян планирует сменить спортивное гражданство на армянской, однако Федерация футбола Армении опровергла данную информацию.

В летнее трансферное окно «Динамо» и «Челси» уже достигли договоренности о переходе 19-летнего игрока, однако трансфер за 12,6 миллиона евро был сорван.

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Динамо» 17 матчей, забил три мяча и отдал пять результативных передач.