Чанов: «550 матчей Акинфеева в РПЛ — не только рекорд, но и спортивный подвиг»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на рекорд голкипера московской команды Игоря Акинфеева по числу проведенных матчей в РПЛ.

«Акинфеев провел 550 матчей в РПЛ, это рекорд, но до этого были другие рекорды и казалось, что они вечные. Рекорды для этого и существуют, чтобы их перебивали. Сколько времени понадобится в этом случае никто не знает. Цифра в 550 игр, мягко говоря, запредельная. Столько матчей в одной команде и на таком уровне — не только рекорд, но и спортивный подвиг. Этот рекорд лишний раз подчеркивает легендарность Акинфеева в российском футболе. Он лучший вратарь России, это без разговоров, и я не вижу, кто мог бы его заменить. Он ни на секунду не дает повода усомниться в своем мастерстве», — цитирует Чанова Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. 37-летний вратарь является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА.