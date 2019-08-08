Чалов стал одним из наиболее проверяемых на допинг футболистов в России в 2019 году

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал одним из самых проверяемых на допинг футболистов в России в 2019 году. Как сообщает ТАСС, он догнал защитника грозненского "Ахмата" Андрея Семенова по числу пройденных в этом году тестирований у сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно материалам РУСАДА, оба футболиста в текущем году по три раза сдавали тесты на допинг.

21-летний Чалов проходил тестирование в январе, июне и июле, 30-летний Семенов – в марте дважды и в мае. В прошлом году Чалов проверялся на допинг четыре раза, Семенов – шесть.

Напомним, что в прошлом сезоне Чалов сыграл в 37 матчах, забил 17 мячей, сделал семь голевых передач. В этом сезоне у него два гола и голевая передача в четырех матчах чемпионата России.