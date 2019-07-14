Чалов против Рыжикова: форвард ЦСКА пытался обокрасть вратаря "Крыльев"

В матче первого тура "Крылья Советов" – ЦСКА произошел курьезный эпизод. Нападающий "армейцев" Федор Чалов пытался обокрасть вратаря соперника Сергея Рыжикова, который ударил мячом о газон. Голкипер накрыл мяч в ногах у врезавшегося в него форварда, после чего встал и толкнул его грудью. Предупреждение получил только Чалов.
#КрыльяЦСКА 🔥 Стычка Рыжикова и Чалова pic.twitter.com/nY4ig9Tv2L— СЭ ЦСКА (@cska_se) 14 июля 2019 г.
"Крылья" ведут со счетом 2:0. Дубль оформил Александр Соболев.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Загрузка...