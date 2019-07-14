Чалов против Рыжикова: форвард ЦСКА пытался обокрасть вратаря "Крыльев"

В матче первого тура "Крылья Советов" – ЦСКА произошел курьезный эпизод. Нападающий "армейцев" Федор Чалов пытался обокрасть вратаря соперника Сергея Рыжикова, который ударил мячом о газон. Голкипер накрыл мяч в ногах у врезавшегося в него форварда, после чего встал и толкнул его грудью. Предупреждение получил только Чалов.

"Крылья" ведут со счетом 2:0. Дубль оформил Александр Соболев.

Крылья Советов – ЦСКА

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