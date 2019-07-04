Чалов - про три поражения ЦСКА: "Найдем ошибки и в чемпионате будем показывать свою игру"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметил, что три поражения на сборах в Австрии помогут выявить ошибки и исправить их перед стартом сезона. Армейцы проиграл "Краснодару" (0:1), "Спартаку" (1:3) и "Ростову" (1:2).

– Неприятно проигрывать три игры подряд, но мы понимаем, что это сбор, товарищеский турнир, и в целом это даже хорошо, потому что мы найдем свои ошибки, исправим их и в чемпионате уже будем показывать свою игру, – приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА. – Это нормально, к первой игре в чемпионате мы подойдем в оптимальном составе и хороших кондициях. Мы разберем все свои ошибки, и в чемпионате их уже не будет.

Свою игру оценивать сложно, со стороны виднее. Неприятно проигрывать, делаем все, чтобы победить, но не всегда получается. И давайте смотреть правде в глаза – скоро подъедет тот же Влашич, и игра будет смотреться совершенно иначе. Что касается физических кондиций перед стартом сезона, то мы уже вот-вот подходим.