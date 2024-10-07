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CAS приостановил рассмотрение спора ЦСКА с «Вест Хэмом» из-за Влашича

Сергей Разин
корреспондент
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил рассмотрение дела по спору с «Вест Хэмом» из-за компенсации за трансфер полузащитника Николы Влашича.

«CAS приостановил на два месяца рассмотрение дела с «Вест Хэмом». Арбитры посчитали, что нужно еще время, чтобы принять оптимальное решение, либо в надежде, что стороны найдут компромисс. Сделать это будет сложно, потому что английская сторона не очень договороспособна», — приводит слова Бабаева РИА «Новости».

Заседание CAS было назначено на 26 сентября. В августе 2022 года Бабаев сообщал, что «Вест Хэм» остался должен за трансфер Влашича, который перебрался в английский клуб летом 2021 года.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018-го по август 2021 года, после чего перебрался в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы. Английский клуб должен армейцам за 26-летнего хорвата около 16 миллионов евро.

Источник: РИА Новости
Никола Влашич
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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