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Алаев пропустит второе заседание комитета УЕФА в октябре

Сергей Разин
корреспондент
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Президент РПЛ и заместитель председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности Александр Алаев пропустит второе заседание комитета в октябре.

«Я в итоге не поеду на заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА, не получается. По личным причинам не смогу присутствовать. Пойду на премьеру фильма про Федора Черенкова», — приводит слова Алаева ТАСС.

Ранее в апреле Алаев пропустил первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности по личным причинам.

Алаев — об интриге в РПЛ: «Будет борьба до последнего тура»

Источник: ТАСС
Александр Алаев
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6
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