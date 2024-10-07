Алаев пропустит второе заседание комитета УЕФА в октябре

Президент РПЛ и заместитель председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности Александр Алаев пропустит второе заседание комитета в октябре.

«Я в итоге не поеду на заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА, не получается. По личным причинам не смогу присутствовать. Пойду на премьеру фильма про Федора Черенкова», — приводит слова Алаева ТАСС.

Ранее в апреле Алаев пропустил первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности по личным причинам.

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