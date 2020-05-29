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Calciomercato: Азмун находится в сфере интересов «Милана»

11:24
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интереса еще одного итальянского клуба. Вслед за «Наполи» 25-летним иранцем заинтересовался «Милан», утверждает Calciomercato.

Представители команды из Милана уже ведут переговоры с агентом футболиста Фали Рамадани. Пока неизвестно, начнет ли миланский клуб переговоры с «Зенитом». Сообщается, что у Рамадани хорошие отношения с немцем Ральфом Рангником, который может возглавить «Милан» летом.

Действующий контракт Азмуна в «Зените» рассчитан до 30 июня 2022 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.

В составе «Зенита» Азмун стал чемпионом России в сезоне-2018/19. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, в России он выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.

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