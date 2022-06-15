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Боков о Бакаеве в «Зените»: «Нельзя говорить, что он перешел к врагам»

Максим Боков поделился мнением о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Максим Боков поделился мнением о подписании контракта полузащитника Зелимхана Бакаева с петербургским клубом. Он ответил на вопрос о том, что нужно сделать 25-летнему россиянину, чтобы болельщики сине-бело-голубых забыли про его спартаковское прошлое.

«Играть и забивать, приносить пользу, — приводит слова Бокова «Спорт День за Днем». — От любви до ненависти один шаг. В обратную сторону также работает. Болельщики «Зенита» вряд ли будут предвзяты к нему очень сильно. Тот же Дзюба, как его встречали и как потом его полюбили. Я думаю, что здесь нельзя говорить, что он перешел к врагам и так далее. Такого нет, все же профессионалы и все понимают. Зелимхан просто пришел играть».

Также экс-защитник поделился мнением о перспективах полузащитника в «Зените».

«Ни один тренер не будет ставить футболиста, который хуже другого. Назло себе никто этого делать не будет. Если Зелимхан будет лучше, будет показывать себя, то и будет играть. Вижу ли Бакаева игроком стартового состава «Зенита» в следующем сезоне? Не могу сказать. За ним я вообще серьезно не следил. Я знаю, что это хороший и мастеровитый футболист. Опять же, все зависит только от него», — сказал он.

Сегодня, 15 июня, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с Бакаевым. Полузащитник перешел в петербургский клуб на правах свободного агента.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bokov-o-bakaeve-v-zenite-nelzya-govorit-chto-on-prishel-k-vragam
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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