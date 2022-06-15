Боков о Бакаеве в «Зените»: «Нельзя говорить, что он перешел к врагам»

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков поделился мнением о подписании контракта полузащитника Зелимхана Бакаева с петербургским клубом. Он ответил на вопрос о том, что нужно сделать 25-летнему россиянину, чтобы болельщики сине-бело-голубых забыли про его спартаковское прошлое.

«Играть и забивать, приносить пользу, — приводит слова Бокова «Спорт День за Днем». — От любви до ненависти один шаг. В обратную сторону также работает. Болельщики «Зенита» вряд ли будут предвзяты к нему очень сильно. Тот же Дзюба, как его встречали и как потом его полюбили. Я думаю, что здесь нельзя говорить, что он перешел к врагам и так далее. Такого нет, все же профессионалы и все понимают. Зелимхан просто пришел играть».

Также экс-защитник поделился мнением о перспективах полузащитника в «Зените».

«Ни один тренер не будет ставить футболиста, который хуже другого. Назло себе никто этого делать не будет. Если Зелимхан будет лучше, будет показывать себя, то и будет играть. Вижу ли Бакаева игроком стартового состава «Зенита» в следующем сезоне? Не могу сказать. За ним я вообще серьезно не следил. Я знаю, что это хороший и мастеровитый футболист. Опять же, все зависит только от него» , — сказал он.

Сегодня, 15 июня, г енеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с Бакаевым. Полузащитник перешел в петербургский клуб на правах свободного агента.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне полузащитник забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за московский клуб во всех турнирах.