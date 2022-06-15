Тарпищев отреагировал на переход Бакаева в «Зенит»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит». Ранее он выступал в «Спартаке».

«Раз «Спартак» не оставил его, Бакаев волен переходить в «Зенит». Это жизнь. Почему «Спартак» отдал — второй вопрос. Я бы не отдавал. Но решение же такое. Какое это предательство с его стороны? Он хочет совершенствовать карьеру. Волен выбирать, если родной клуб отказал. Это больше «Спартак» предал Бакаева», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

25-летний россиянин перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.