Помазун ответил, находится ли он в плену у президента «Урала» вместе с Шатовым

Вратарь ЦСКА, который находится в аренде в «Урале», Илья Помазун прокомментировал «СЭ» свою ситуацию с контрактом.

— Шатов недавно сказал, что у него бессрочный контракт с «Уралом». И добавил, что он в плену у Иванова. Вы тоже?

— Я в аренде! После каждого сезона мы общаемся с Григорием Викторовичем — он спрашивает, нет ли у меня каких-то предпочтительных вариантов. И говорит, что если нет, то всегда рад меня видеть в Екатеринбурге.

Летом я его попросил немного подождать — чтобы рассмотреть варианты, если они появятся. Но предложений не поступило, и я ответил, что готов вылетать в Екатеринбург. Я знаю коллектив, знаю Григория Викторовича — мы быстро обо всем договорились.

В текущем сезоне 26-летний Помазун провел за «Урал» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 31 мяч и четыре раза сыграл на ноль.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.