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Бывший врач «Спартака» ушел в «Рубин»

19:26
Михаил Бутовский. Фото ФК "Рубин"
Михаил Бутовский. Фото ФК "Рубин"
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«Рубин» объявил о подписании контракта с врачом Михаилом Бутовским. Специалист возглавит медицинский штаб казанцев. С 2014 года он также работает в штабе сборной России.

Бутовский знаком с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким по работе в национальной команде, а также ЦСКА. Летом 2019 года он перешел из ЦСКА в «Спартак», а сегодня было официально объявлено о его уходе из столичного клуба.

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/mihail-butovskiy-glavnyy-vrach-rubina

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