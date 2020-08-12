Бывший врач «Спартака» ушел в «Рубин»
19:26
«Рубин» объявил о подписании контракта с врачом Михаилом Бутовским. Специалист возглавит медицинский штаб казанцев. С 2014 года он также работает в штабе сборной России.
Бутовский знаком с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким по работе в национальной команде, а также ЦСКА. Летом 2019 года он перешел из ЦСКА в «Спартак», а сегодня было официально объявлено о его уходе из столичного клуба.
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/mihail-butovskiy-glavnyy-vrach-rubina
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