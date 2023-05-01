Романцев: «Не смотрю все подряд как Ловчев, а только интересные игры»

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев объяснился после недавних слов о том, что его приелся футбол.

«Меня тогда не так поняли. Я смотрю игры выборочно — не хватает физически на просмотр всех команд. Зачем мне смотреть все подряд? Смотрю только интересные игры. Не могу как Ловчев, которому делать нечего, смотреть все и не хочу смотреть на команды в РПЛ, которые играют откровенно плохо», — цитирует экс-тренера Sport24.

Последней должностью Романцева в футбольном клубе была работа тренером-консультантом в «Спартаке» с 2009 по 2012 год.