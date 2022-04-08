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Шаронов: «Я не делю РПЛ и ФНЛ. Готов работать»

Бывший тренер «Рубина» Шаронов заявил, что готов вернуться к работе
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов заявил, что готов вернуться к работе.

«Возвращение к работе зависит не от меня, — приводит слова тренера «Татар-информ». — Но готов вернуться к работе. После «Рубина» у меня были варианты в разных лигах, в разных странах, но не сложилось. Где-то были переговоры, где-то даже до переговоров не доходило, где-то я сам отказал. Но я не делю РПЛ и ФНЛ. Готов работать».

Последним клубом Шаронова «Пафос», который он покинул летом 2021 года. Кипрский клуб расстался с ним о окончании контракта.

Источник: https://www.tatar-inform.ru/news/dlya-menya-net-ponyatiya-detskii-futbol-roman-saronov-rasskazal-o-zizni-posle-rubina-5861611
Роман Шаронов
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2
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
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15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
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 - : -
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Рубин – Краснодар
 - : -
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Ахмат – Зенит
 - : -
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 - : -
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