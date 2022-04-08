Шаронов: «Я не делю РПЛ и ФНЛ. Готов работать»

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов заявил, что готов вернуться к работе.

«Возвращение к работе зависит не от меня, — приводит слова тренера «Татар-информ». — Но готов вернуться к работе. После «Рубина» у меня были варианты в разных лигах, в разных странах, но не сложилось. Где-то были переговоры, где-то даже до переговоров не доходило, где-то я сам отказал. Но я не делю РПЛ и ФНЛ. Готов работать».

Последним клубом Шаронова «Пафос», который он покинул летом 2021 года. Кипрский клуб расстался с ним о окончании контракта.