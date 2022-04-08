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Кирильчева про харассмент: «Он схватил меня за грудь, у меня отвисла челюсть»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» рассказала о харассменте на своей работе.

— Кстати, знаешь я ещё рада тому, что благодаря Наташам тема сексизма поднялась у нас в стране. Потому что до этого такое чувство, что ее вообще не было — уважение к женщинам, харассмент. У нас же якобы нет харассмента в стране. А он есть! Сталкивалась ли я с ним? Отчасти.

— В ЦСКА?

— Нет, ни в коем случае.

— На «НТВ Плюс»?

— Нет. На «России-2».

— Что это было?

— К сожалению, мы не в Штатах и не в Европе, где можно назвать имя Овермарса, Вайнштейна и это приобретёт публичную огласку, все будут на стороне женщины. Знаешь, что произойдёт у нас, если я скажу? Что и с Гринвудом: «сама виновата». Некорректно оделась, фривольно себя вела. «Да вы вообще видели эту соску? Естественно, она заслужила, что к ней такое отношение». Поэтому — да, было у меня такое, один раз, слава богу. Очень неприятно, до сих пор испытываю отвращение.

— Что это было, приставание?

— Я была в гримёрке перед программой «Большой спорт» на «России-2», готовилась переодеваться, в майке была. И коллега схватил меня за грудь, за сосок. Ему было весело.

— Это была шутка или что?

— В смысле?

— Ты так говоришь: «Ему было весело».

— Ну ему было весело.

— Это какой-то твой близкий знакомый или кто?

— Просто коллега. Ведущий, с которым я должна была вести эфир. Не друг. Да и друзья, с чего они будут хватать меня за грудь? У нас у всех уважительные отношения.

— Твоя реакция?

— Я была тогда ещё, к сожалению, не такой, как сейчас. Я не знала, как реагировать, со мной такое было впервые. Меня схватили за грудь, а у меня там, прости, не было лифчика. Я испытала глубокое отвращение. И до сих пор у меня к этому человеку отвращение.

— Что ты ему сказала?

— У меня отвисла челюсть: «Что ты творишь?»

— И ты вела с ним эфир в итоге?

— Конечно.

— И вы дальше общались?

— Я с ним не общалась ни тогда, ни сейчас. Но мы знаем о существовании друг друга, это очень известный ведущий.

— Почему ты решила не предавать это огласке, ни тогда, ни сейчас?

— Потому что и тогда, и сейчас я понимала, какой будет отклик. И потом, его вес в медиа гораздо больше моего, и если я назову имя, то должна понимать, что нет никаких доказательств и меня могут обвинить в клевете.

— Этот человек до сих пор на ТВ?

— Это один из самых известных ведущих.

— Губерниев?

— Не знаю.

Полностью интервью с Кирильчевой можно прочитать здесь.

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