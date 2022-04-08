Кирильчева про харассмент: «Он схватил меня за грудь, у меня отвисла челюсть»
Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева в интервью «СЭ» рассказала о харассменте на своей работе.
— Кстати, знаешь я ещё рада тому, что благодаря Наташам тема сексизма поднялась у нас в стране. Потому что до этого такое чувство, что ее вообще не было — уважение к женщинам, харассмент. У нас же якобы нет харассмента в стране. А он есть! Сталкивалась ли я с ним? Отчасти.
— В ЦСКА?
— Нет, ни в коем случае.
— На «НТВ Плюс»?
— Нет. На «России-2».
— Что это было?
— К сожалению, мы не в Штатах и не в Европе, где можно назвать имя Овермарса, Вайнштейна и это приобретёт публичную огласку, все будут на стороне женщины. Знаешь, что произойдёт у нас, если я скажу? Что и с Гринвудом: «сама виновата». Некорректно оделась, фривольно себя вела. «Да вы вообще видели эту соску? Естественно, она заслужила, что к ней такое отношение». Поэтому — да, было у меня такое, один раз, слава богу. Очень неприятно, до сих пор испытываю отвращение.
— Что это было, приставание?
— Я была в гримёрке перед программой «Большой спорт» на «России-2», готовилась переодеваться, в майке была. И коллега схватил меня за грудь, за сосок. Ему было весело.
— Это была шутка или что?
— В смысле?
— Ты так говоришь: «Ему было весело».
— Ну ему было весело.
— Это какой-то твой близкий знакомый или кто?
— Просто коллега. Ведущий, с которым я должна была вести эфир. Не друг. Да и друзья, с чего они будут хватать меня за грудь? У нас у всех уважительные отношения.
— Твоя реакция?
— Я была тогда ещё, к сожалению, не такой, как сейчас. Я не знала, как реагировать, со мной такое было впервые. Меня схватили за грудь, а у меня там, прости, не было лифчика. Я испытала глубокое отвращение. И до сих пор у меня к этому человеку отвращение.
— Что ты ему сказала?
— У меня отвисла челюсть: «Что ты творишь?»
— И ты вела с ним эфир в итоге?
— Конечно.
— И вы дальше общались?
— Я с ним не общалась ни тогда, ни сейчас. Но мы знаем о существовании друг друга, это очень известный ведущий.
— Почему ты решила не предавать это огласке, ни тогда, ни сейчас?
— Потому что и тогда, и сейчас я понимала, какой будет отклик. И потом, его вес в медиа гораздо больше моего, и если я назову имя, то должна понимать, что нет никаких доказательств и меня могут обвинить в клевете.
— Этот человек до сих пор на ТВ?
— Это один из самых известных ведущих.
— Губерниев?
— Не знаю.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0