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Агент полузащитника «Бордо» Элиса рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хосе Луис Родригес Чавес, агент полузащитника «Бордо» Альберта Элиса рассказал об интересе к футболисту со стороны ряда клубов РПЛ.

«У Элиса все еще контракт с «Бордо», и, чтобы его заполучить, нужно договориться с клубом. На данный момент мы открыты ко всем вариантам. Мы общаемся с различными клубами из разных стран. Среди российских клубов интерес к Альберту тоже есть. Я общаюсь с несколькими клубами из РПЛ», — приводит Sport24 слова Чавеса.

В сезоне-2021/22 Элис забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Бордо». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего игрока из Гондураса в 6,5 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-02-agent-elisa-na-dannyy-moment-my-otkryty-ko-vsem-variantam-ya-obshchayus-s-neskolkimi-klubami-iz-rpl
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