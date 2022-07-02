Агент полузащитника «Бордо» Элиса рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ

Хосе Луис Родригес Чавес, агент полузащитника «Бордо» Альберта Элиса рассказал об интересе к футболисту со стороны ряда клубов РПЛ.

«У Элиса все еще контракт с «Бордо», и, чтобы его заполучить, нужно договориться с клубом. На данный момент мы открыты ко всем вариантам. Мы общаемся с различными клубами из разных стран. Среди российских клубов интерес к Альберту тоже есть. Я общаюсь с несколькими клубами из РПЛ», — приводит Sport24 слова Чавеса.

В сезоне-2021/22 Элис забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Бордо». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего игрока из Гондураса в 6,5 миллиона евро.